Attacco Usa all’Iran | martello di mezzanotte il blitz aereo più imponente del nuovo millennio Devastati i siti nucleari

L'alba di un nuovo millennio segna un punto di svolta nella geopolitica mondiale con l'operazione "Martello di mezzanotte". Un blitz aereo senza precedenti, orchestrato dagli Stati Uniti, ha colpito duramente i siti nucleari segreti dell'Iran. Decine di velivoli avanzati e missili precisione hanno trasformato il panorama strategico globale, lasciando il mondo in attesa di risposte e conseguenze future. Un attacco che potrebbe cambiare le sorti della regione e oltre, portando a una nuova fase di tensione internazionale.

L'hanno chiamato "Martello di mezzanotte". E' l'operazione voluta da Trump per distruggere i siti nucleari sotterranei dell'Iran. Attraverso una potenza di fuoco da record, con decine di caccia di ultima generazione, i bombardieri stealth B-2, aerei da rifornimento, altri ancora per il tracciamento radar o le misure di disturbo elettromagnetico. Missili Tomahawk e centinaia di militari nei centri di comando a coordinare l'attacco contro i siti nucleari iraniani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Attacco Usa all’Iran: “martello di mezzanotte”, il blitz aereo piĂą imponente del nuovo millennio. Devastati i siti nucleari

