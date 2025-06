Attacco Usa all’Iran dopo Conte anche Schlein chiede a Meloni di non concedere le basi italiane a Trump | Parlava di pace invece bombarda

L’attacco degli Stati Uniti all’Iran ha suscitato forti reazioni politiche in Italia. Dopo Conte, anche Elly Schlein si unisce alla richiesta a Giorgia Meloni di prendere le distanze da Donald Trump, ricordando le promesse di pace non mantenute e le conseguenze di azioni belliche che infiammano il mondo. In un contesto complesso, la domanda resta: quale sarà la posizione ufficiale dell’Italia?

Dopo il M5s anche Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di prendere le distanze da Donald Trump. In un’intervista a La Repubblica la segretaria del Partito democratico ha parlato della telefonata avuta ieri con il presidente del Consiglio dopo l’attacco degli Stati Uniti all’ Iran. Trump “diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti – argomenta Schlein nell’intervista -, invece bombarda e infiamma il mondo. Se guardiamo pure agli altri scenari, oggi ci ritroviamo di fronte alla prosecuzione del massacro di Netanyahu a Gaza, che il governo Meloni non ha ancora condannato, e della guerra in Ucraina, con Putin che si sente più potente di prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco Usa all’Iran, dopo Conte anche Schlein chiede a Meloni di non concedere le basi italiane a Trump: “Parlava di pace, invece bombarda”

