Attacco Usa a Iran la risposta di Teheran a Trump | gli scenari

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran raggiungono un nuovo picco dopo l'attacco di Trump ai siti nucleari iraniani. Washington, nonostante la forza dimostrata, apre a un dialogo, mentre Teheran promette vendetta e mantiene alta la guardia. La domanda cruciale è: quale sarà il prossimo capitolo di questa escalation? Gli scenari sono molteplici e il mondo osserva attentamente, consapevole che ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti, dopo l'attacco ordinato da Donald Trump, sono pronti al dialogo con l'Iran: "Non siamo in guerra", il messaggio che arriva da Washington dopo l'operazione Martello di Mezzanotte che ha colpito 3 siti nucleari. Teheran, però, nel day after promette vendetta: il negoziato, al momento, non è in agenda. Quale sarà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Israele prepara attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire" | La mossa di Trump: "Via il personale americano da tutto il medioriente" - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un possibile attacco contro l'Iran, mentre Teheran si dichiara pronto a reagire.

Teheran: "È guerra" |Attacco a Fordow, Natanz e Isfahan in coordinamento con Israele. Trump: "Un successo storico, ora pace o tragedia". L'Iran accusa: "Atto di guerra premeditato". Il mondo teme un'escalation regionale.

Il discorso di Trump dopo l'attacco all'Iran: "Armi magnifiche nei cieli di Teheran. Ora la pace o colpiremo ancora"

Iran, perché Trump ha deciso l'attacco? Il tycoon con i fedelissimi nella Situation Room: «Iran e Russia non reagiranno» - Nel tardo pomeriggio di venerdì, mentre si intratteneva con alcuni ospiti nel suo golf club in New Jersey, Donald Trump sapeva che mancavano poche ore all'inizio della più ...

