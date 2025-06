Attacco Iraniano | Missili contro le basi USA in Qatar

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano con il recente attacco missilistico contro le basi in Qatar, segnando un capitolo cruciale nella regione del Golfo. Sei missili balistici iraniani hanno colpito le installazioni statunitensi a Al-Udeid, mentre la contraerea qatariota ha intercettato i proiettili sopra Doha. Scopri tutti i dettagli di questa escalation e resta aggiornato con DayItalianNews, il tuo punto di riferimento per le notizie più cruciali.

Sei missili balistici iraniani lanciati contro Al-Udeid. L'Iran ha lanciato sei missili balistici contro le basi statunitensi in Qatar, segnando un'escalation significativa delle tensioni nella regione del Golfo. Secondo diverse immagini diffuse online, la contraerea del Qatar è entrata in funzione per intercettare i missili sopra la capitale Doha. Operazione "Annuncio della Vittoria". La televisione di Stato iraniana ha confermato l'inizio dell' operazione "Glad Tidings of Victory", che prende di mira le forze armate statunitensi di stanza nella base aerea di Al-Udeid in Qatar.

