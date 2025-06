Attacco Iran Meloni | Nessun aereo Usa partito da basi italiane

La premier Meloni chiarisce: nessun aereo statunitense è decollato dalle basi italiane in relazione all’attacco all’Iran. In un momento di grande tensione internazionale, Meloni ribadisce l’impegno dell’Italia a mantenere una posizione neutrale e rispettosa degli accordi internazionali. La chiarezza del suo intervento mira a rassicurare l’opinione pubblica e a consolidare la fiducia nelle scelte di politica estera del nostro Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 "Confermo quanto già dichiarato dai ministri Tajani e Crosetto in questi giorni: nessuno aereo americano è partito dalle basi americane e non abbiamo in alcun modo partecipato" all'operazione americana contro l'Iran". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it