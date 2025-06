Attacco Iran a basi Usa il generale Chiapperini | Con Houthi nel Mar Rosso ed Hezbollah in Libano rischio escalation in Medio Oriente

La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica nel cuore del Medio Oriente, con attacchi mirati e risposte che rischiano di scatenare un'ulteriore escalation. Il generale Chiapperini avverte che la situazione potrebbe sfociare in un conflitto aperto, coinvolgendo Hezbollah in Libano e i ribelli Houthi nel Mar Rosso. La regione si trova sull’orlo di un punto di non ritorno, mentre gli occhi del mondo rimangono puntati sulle future decisioni iraniane.

Proseguono i raid sull'Iran. E Teheran risponde puntando le basi americane in Medio Oriente. Cresce la conta delle vittime. Intanto si guarda alle decisioni iraniane in merito al possibile blocco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Attacco Iran a basi Usa, il generale Chiapperini: «Con Houthi nel Mar Rosso ed Hezbollah in Libano, rischio escalation in Medio Oriente»

Aviano e Vicenza, allerta massima nelle basi Usa dopo l'attacco all'Iran. Il generale Battisti: «Potrebbero diventare un obiettivo di questa ritorsione» - Aviano e Vicenza sono in allerta massima: le basi Usa si preparano a possibili ripercussioni dopo l’attacco all’Iran.

Guerra Israele Iran Usa, Idf: 100 bombe in 2 ore su Teheran. Nuovo attacco a Fordow. LIVE; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Allerta nelle basi Usa nel Golfo, il WSJ: «Teheran sta posizionando lanciamissili». Colpita base in Siria. Raid di Israele contro i simboli del regime. Trump attacca Medvedev: non parli a caso del nucleare; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno.

L'Iran attacca le basi Usa in Qatar e Iraq: "Tanti missili quanto le bombe usate dagli americani" - La tv di Stato iraniana ha annunciato l'inizio della operazione 'Glad Tidings of Victory' contro le forze americane nella base aerea Al- Come scrive msn.com