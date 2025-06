Attacco all' Iran Meloni | Teheran colga l' opportunità di un accordo con Usa

In un momento cruciale per la diplomazia internazionale, le parole di Giorgia Meloni invitano l'Iran a superare le ambiguità e a cogliere l'opportunità di un accordo con gli Stati Uniti. La leader italiana sottolinea l'importanza di evitare ritorsioni e di favorire il dialogo sul programma nucleare, aprendo così una nuova prospettiva per la stabilità globale. Riusciranno Teheran e Washington a trovare un punto di convergenza?

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 "E' giunto il tempo di abbandonare ambiguità e distinguo. L'Iran deve evitare ritorsioni contro gli Stati Uniti e cogliere l'opportunità oggi di un accordo con Washington sul proprio programma nucleare." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno Camera.

