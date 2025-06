Attacchi iraniani sulle basi americani in Qatar

In un clima di crescente tensione, gli attacchi iraniani contro le basi americane in Qatar hanno scosso la regione. Nonostante la base sia stata evacuata, le misure di sicurezza sono state rafforzate e lo spazio aereo del Qatar, insieme a quello degli Emirati Arabi Uniti, è stato chiuso. Voli francesi e turchi verso Dubai e Abu Dhabi sono stati cancellati, segnando un ulteriore passo verso una crisi internazionale sempre più complessa. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Rappresaglia iraniana contro gli Stati Uniti. Nel mirino ci sarebbe una base americana del Qatar, base che sarebbe comunque già stata evacuata. Il Qatar ha chiuso lo suo spazio aereo e così hanno fatto anche gli Emirati Arabi Uniti. Cancellati voli francesi e turchi diretti verso Dubai e Abu Dhabi.la corrispondente Alessandra Buzzetti. TG2000.

