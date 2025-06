Attacchi Iran a basi Usa in Qatar Siria e Iraq VIDEO

Gli scontri tra Iran e Stati Uniti si intensificano, con attacchi mirati alle basi americane in Qatar, Siria e Iraq. La tensione esplode, mentre Khamenei risponde agli attacchi dei bombardieri statunitensi contro i siti nucleari iraniani. Un nuovo capitolo di una crisi che rischia di coinvolgere l’intera regione, lasciando il mondo con il fiato sospeso. Approfondisci i dettagli di questa escalation nel nostro reportage esclusivo.

Attacchi Iran a basi Usa in Qatar, Siria e Iraq - Le tensioni si intensificano nel Medio Oriente: recenti attacchi iraniani contro basi statunitensi in Qatar, Siria e Iraq hanno segnato un ulteriore capitolo di una crisi che rischia di sconvolgere l’equilibrio regionale.

