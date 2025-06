ATP Maiorca 2025 passano il turno Diallo e Moutet Fuori Muller

L'emozionante seconda giornata del torneo ATP di Maiorca si infiamma con sorprese e vittorie sorprendenti. Tra i protagonisti, Gabriel Diallo e Corentin Moutet avanzano al secondo turno, sfidando le aspettative, mentre la testa di serie numero cinque, Alexandre Muller, lascia il campo sconfitto. Un torneo ricco di colpi di scena che promette ancora molte emozioni: la competizione è più aperta che mai!

Sette incontri valevoli per il primo turno animano il programma della seconda giornata del torneo ATP di Maiorca.  Passano il turno il canadese Gabriel Diallo, sesto favorito del seeding maiorchino, e il francese Corentin Moutet. Esce la testa di serie numero cinque Alexandre Muller, superato dal russo Safiullin. Il russo Roman Safiullin regola 7-6(5) 7-5, in un’ora e cinquantasette minuti, il francese Alexandre Muller. Corentin Moutet ribalta lo svantaggio inziale di un set per eliminare lo spagnolo Pedro Martinez. Il giocatore transalpino s’impone, in due ore e trentotto minuti, per 4-6 6-3 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Maiorca 2025, passano il turno Diallo e Moutet. Fuori Muller

