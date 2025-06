Atp Eastbourne 2025 Sonego debutta con una vittoria contro Marozsan

Lorenzo Sonego ha battuto Fabian Marozsan all’esordio nel ‘Lexus Eastbourne Open’, torneo Atp 250 in corso su campi in erba, con il punteggio di 6-2, 6-4. “Oggi era difficile giocare con questo tempo e contro un giocatore cosi bravo ma sono riuscito a rimanere concentrato su ogni punto e mi sono anche divertito – ha dichiarato il tennista azzurro a fine match – Da giovane non avevo mai giocato sull’erba, cerco di adattarmi, il mio servizio mi ha aiutato molto e oggi che ci gioco regolarmente devo dire che mi piace, ma non saprei dire se vorrei una stagione sul verde più lunga però..Spero di arrivare in fondo ancora una volta, qui ho dei bei ricordi e vorrei riuscire a giocare a quei livelli ancora una volta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Eastbourne 2025, Sonego debutta con una vittoria contro Marozsan

