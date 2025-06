Atp Eastbourne 2025 Mattia Bellucci batte Halys

Al secondo turno dell'ATP Eastbourne 2025, Mattia Bellucci si prepara ad affrontare un avversario di grande livello. Dopo aver conquistato una vittoria importante contro Quentin Halys, il talentuoso tennista italiano punta a proseguire il suo cammino nel torneo e scrivere un altro capitolo emozionante della sua carriera. Riuscirà Bellucci a superare anche questa sfida e continuare la sua corsa verso il successo?

Mattia Bellucci batte Quentin Halys e accede agli ottavi di finale del torneo Atp Eastbourne 2025. A distanza di due mesi dall’ultima volta l’italiano torna a vincere un match in un tabellone principale a livello Atp. Al Lexus Eastbourne Open (ATP 250 – 756.875 euro di montepremi), il n. 74 al mondo ha sconfitto col punteggio di 6-4 6-2 il francese Quentin Halys (n. 47). Atp Eastbourne 2025, il prossimo avversario di Bellucci. Al secondo turno, il tennista lombardo affronterà il vincente della sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard (n. 36 e settima testa di serie in Inghilterra) e Cameron Norrie (n. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Eastbourne 2025, Mattia Bellucci batte Halys

