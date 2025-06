ATP Eastbourne 2025 doppia vittoria azzurra con Sonego e Bellucci Avanti anche Fonseca

L’ATP Eastbourne 2025 si apre con una giornata all’insegna dei successi italiani, tra doppie vittorie e protagonisti emergenti. La prima giornata ha regalato emozioni, con Mattia Bellucci che rientra alla grande, superando Quentin Halys e dimostrando di essere in ottima forma. La nostra rappresentanza si fa sempre più forte e competitiva, promettendo un torneo avvincente e ricco di sorprese. Il futuro del tennis azzurro si conferma brillante e tutto da seguire.

Si è aperto il torneo ATP 250 di Eastbourne ed è stata sicuramente una prima giornata molto azzurra. Una doppia vittoria per il tennis italiano, la prima con un ritrovato Mattia Bellucci, che mette da parte un momento decisamente negativo, superando in due set il francese Quentin Halys con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Il lombardo affronterà ora il vincente del derby britannico tra Cameron Norrie e Billy Harris. Il secondo successo azzurro di giornata è quello di Lorenzo Sonego, che era reduce da una buona apparizione al torneo di Halle, dove ha sfiorato la vittoria con Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Eastbourne 2025, doppia vittoria azzurra con Sonego e Bellucci. Avanti anche Fonseca

In questa notizia si parla di: eastbourne - doppia - vittoria - azzurra

"La piccola impresa che vorrei", doppia vittoria: trionfano Pinchetti di Tirano e Badoni di Lecco - Si è conclusa con un sorprendente ex aequo la seconda edizione del concorso "La piccola impresa che vorrei", organizzato da Confapi Lecco Sondrio.

Sinner e Paolini, l'Italia sogna la doppietta a Roma.

Eastbourne: poker di azzurri al via - In attesa della conclusione delle qualificazioni, sono quattro gli azzurri al via nel main draw del “Lexus Eastbourne Open” (ATP 250 – 756. sport.tiscali.it scrive

Diretta/ Sonego Purcell (risultato 2-1): Lorenzo va in finale! Atp Eastbourne 2021 - 1: vittoria azzurra nella semifinale del torneo Atp Eastbourne 2021 che metteva ... Come scrive ilsussidiario.net