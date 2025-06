Atletico Madrid v Botafogo | formazione statistiche e anteprima

L’atteso confronto tra Atletico Madrid e Botafogo si prospetta come una vera battaglia di nervi, con i Colchoneros che devono vincere con almeno tre gol di scarto per sperare nella qualificazione agli ultimi 16 della Coppa del Mondo del Club FIFA 2025. Analizzeremo formazione, statistiche e anteprime per capire come potrebbe evolversi questa sfida decisiva, un match che promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

2025-06-23 02:21:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: È probabile che l’Atletico Madrid abbia bisogno di battere i leader del Gruppo B Botafogo di almeno tre gol nella giornata 3 se la squadra spagnola deve avanzare agli ultimi 16 della Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025. A seguito di una sconfitta di 4-0 di apertura a Paris Saint-Germain, Atleti si è messo in pista con una vittoria per 3-1 contro la squadra del quarto posto The Seattle Sounders giovedì. “Abbiamo battuto Seattle e giocato a un grande gioco, e l’altro risultato non ci ha favorito”, ha detto l’attaccante Julian Alvarez, facendo riferimento alla sconfitta per 1-0 a sorpresa di PSG contro il club brasiliano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Mondiale per club: il Psg piega l'Atletico Madrid 4-0, pareggio 0-0 tra Palmeiras e Porto. Botafogo-Seattle Sounders 2-1 - Il Mondiale per Club 2023 porta già grandi emozioni: il PSG, campione d’Europa, ha dominato l’Atletico Madrid con un netto 4-0 al Rose Bowl di Pasadena, mostrando tutta la sua forza.

Il Tucu Correa debutta con il Botafogo nel successo per 2-1 sui Seattle Sounders al Mondiale per Club. L'attaccante argentino ex Lazio e Inter esordisce nella ripresa della sfida valida per il Gruppo B, lo stesso di PSG e Atletico Madrid. Il Glorioso si impone gra Vai su Facebook

