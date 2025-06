Atletico Madrid prima europea fuori! Successo amaro col Botafogo

L’Atletico Madrid, pur vincendo per 1-0 contro il Botafogo, si congeda amareggiato dal Mondiale per Club. Una serata sfidante in America, dove il dominio e le occasioni sprecate non sono bastati a cambiare il destino dei Colchoneros, che lasciano il torneo con un retrogusto di rimpianto e una lezione sulla fortuna nel calcio internazionale. La partita rimarrà impressa come esempio di come, nel calcio, anche il successo non sia sempre sufficiente.

L’Atletico Madrid vince per 1-0 contro il Botafogo ma è costretto comunque a salutare il Mondiale per Club dopo i giorni. Successo amaro per i Colchoneros. BRUTTA SERATA – All’ Atletico Madrid non basta la vittoria per 1-0 contro il Botafogo. La notte americana per i Colchoneros si trasforma nell’incubo peggiore, perché il successo c’è ma manca la fortuna. La squadra domina, spreca occasioni su occasioni, non sblocca la partita e vede le sue possibilità di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club infrangersi piano piano. Solo Antoine Griezmann ha saputo sfruttare l’assist del compagno Julian Alvarez segnando l’1-0 definitivo al minuto 87. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Atletico Madrid prima europea fuori! Successo amaro col Botafogo

