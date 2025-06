Atletico Madrid-Botafogo LIVE alle 21

Atletico Madrid-Botafogo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Il Botafogo per continuare il sogno, l`Atletico.

Mondiale per club: il Psg piega l'Atletico Madrid 4-0, pareggio 0-0 tra Palmeiras e Porto. Botafogo-Seattle Sounders 2-1 - Il Mondiale per Club 2023 porta già grandi emozioni: il PSG, campione d’Europa, ha dominato l’Atletico Madrid con un netto 4-0 al Rose Bowl di Pasadena, mostrando tutta la sua forza.

PSG-Botafogo 0-1

Cosa succede se Botafogo, PSG e Atletico Madrid terminano il girone tutte a 6 punti: chi passa e chi viene eliminato; Atletico Madrid-Botafogo LIVE alle 21; Mondiale per Club 2025: Atletico Madrid-Botafogo, le probabili formazioni.

Atletico Madrid-Botafogo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club - Sfida da dentro o fuori: ai Colchoneros di Diego Pablo Simeone potrebbe non bastare la vittoria per ppaordare agli ottavi

Atletico Madrid E Botafogo Si Sfidano Per Un Posto Agli Ottavi Del Mondiale Per Club - Atlético de Madrid e Botafogo si affrontano alle 16:00 (ora di Brasília) di lunedì (23) al Rose Bowl di Los Angeles, per l'ultima giornata del Gruppo B della Coppa del Mondo per Club FIFA.