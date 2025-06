Atletico Madrid-Botafogo LIVE 0-0 | Oblak salva su Savarino

Nel cuore della sfida tra Atletico Madrid e Botafogo, la tensione si fa palpabile: il punteggio resta sull'1-0 grazie alle parate incredibili di Oblak su Savarino. La partita, valida per la terza giornata del Gruppo B del Mondiale per Club FIFA, promette emozioni intense e colpi di scena. Ma cosa succederà nelle prossime battute? Restate con noi per scoprire ogni dettaglio in tempo reale.

Atletico Madrid-Botafogo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. GOAL E AZIONI SALIENTI 10` - Savarino si invola. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: atletico - madrid - botafogo - savarino

Mondiale per club: il Psg piega l'Atletico Madrid 4-0, pareggio 0-0 tra Palmeiras e Porto. Botafogo-Seattle Sounders 2-1 - Il Mondiale per Club 2023 porta già grandi emozioni: il PSG, campione d’Europa, ha dominato l’Atletico Madrid con un netto 4-0 al Rose Bowl di Pasadena, mostrando tutta la sua forza.

#FIFACWC, le formazioni ufficiali di #ATMBOT e #SEAPSG: Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galán; De Paul, Gallagher, Pablo Barrios, Giuliano; Sorloth, Julián Álvarez. Botafogo (4-3-3): John Victor; Alex Telles, Barbo Vai su X

#Mondiale2025 20-06-2025 Psg-Botafogo 0-1 Sorpresa a Pasadena: Igor Jesus castiga il Psg, Botafogo verso gli ottavi Nella sfida tra i vincitori della Champions e della Libertadores si impongono i brasiliani 1-0 Ti aspetti il Psg e invece ecco il Botafogo. Nel d Vai su Facebook

Atletico Madrid-Botafogo: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Atletico Madrid-Botafogo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Botafogo, che colpaccio! 1-0 al PSG. L'Atletico si riprende: 3-1 ai Seattle Sounders.

Atletico Madrid-Botafogo LIVE alle 21 - Botafogo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Segnala msn.com

MONDIALE PER CLUB - Atletico Madrid-Botafogo, le formazioni ufficiali - Botafogo, match valido per la terza ed ultima giornata del Girone B del Mondiale per Club. napolimagazine.com scrive