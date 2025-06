Atletico Madrid-Botafogo LIVE 0-0 | Oblak salva su Savarino Julian Alvarez chiede un rigore

L'incontro tra Atletico Madrid e Botafogo si accende nella terza giornata del girone B del Mondiale per Club FIFA, con un incontro ricco di emozioni e spunti da brivido. Tra salvataggi decisivi di Oblak, azioni di Alvarez e richieste di rigore, il match si conferma uno spettacolo di passione e tensione. Scopri cosa è successo nelle fasi salienti e come si è concluso questo avvincente scontro internazionale.

Atletico Madrid-Botafogo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. GOAL E AZIONI SALIENTI 25` - Julian Alvarez prova. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

