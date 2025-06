Atletico Madrid-Botafogo LIVE 0-0 | Oblak salva su Savarino Allan decisivo su Julian Alvarez

Un match emozionante tra Atletico Madrid e Botafogo nella terza giornata del Mondiale per Club FIFA, con un punteggio ancora fermo sullo 0-0. Tra interventi decisivi di Oblak su Savarino e Allan che si fa notare, il gioco è vibrante e ricco di sorprese. La sfida promette grandi emozioni fino all’ultimo secondo, mantenendo alta la suspense e l’attesa dei tifosi di tutto il mondo. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa avvincente battaglia!

Atletico Madrid-Botafogo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Sponda aerea di Sorloth. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: atletico - madrid - botafogo - oblak

Atletico Madrid-Botafogo LIVE 0-0: Oblak salva su Savarino - Nel cuore della sfida tra Atletico Madrid e Botafogo, la tensione si fa palpabile: il punteggio resta sull'1-0 grazie alle parate incredibili di Oblak su Savarino.

#FIFACWC, le formazioni ufficiali di #ATMBOT e #SEAPSG: Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galán; De Paul, Gallagher, Pablo Barrios, Giuliano; Sorloth, Julián Álvarez. Botafogo (4-3-3): John Victor; Alex Telles, Barbo Vai su X

«Accademia PSG, Atletì al tappeto. » Il Paris Saint-Germain si è imposto con un netto 4-0 sull’Atletico Madrid nella partita d’esordio del Mondiale per Club 2025, lasciando gli spagnoli senza possibilità di replica. La squadra di Luis Enrique ha preso il comand Vai su Facebook

DIRETTA: Atletico Madrid-Botafogo LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli ultimi aggiornamenti sulla sfida decisiva al Mondiale per Club; Atletico Madrid-Botafogo LIVE alle 21 | Estero; Atletico Madrid-Botafogo: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club.

Atletico Madrid-Botafogo LIVE 0-0: Oblak salva su Savarino. Julian Alvarez chiede un rigore - Botafogo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Segnala msn.com

Mondiale per Club, Atletico Madrid-Botafogo formazioni ufficiali: c’è Alex Telles - I brasiliani, a punteggio pieno dopo le prime due gare del girone B, puntano a chiudere il discorso qualificazione ... fcinter1908.it scrive