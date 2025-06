Atletico Madrid-Botafogo LIVE 0-0 | negato un rigore ad Alvarez Simeone furioso

L’Atletico Madrid e il Botafogo si sfidano nel vivo della terza giornata del Gruppo B del Mondiale per Club FIFA, con un match vibrante e ricco di emozioni. Al 44’, il risultato è ancora sullo zero a zero, ma le polemiche infiammano i tifosi: un rigore negato ad Alvarez manda Simeone su tutte le furie. La sfida promette spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo minuto!

Atletico Madrid-Botafogo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. GOAL E AZIONI SALIENTI 44` - Pestone di Gregore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: atletico - madrid - botafogo - negato

Atletico Madrid-Botafogo LIVE 0-0 al 45': negato un rigore ad Alvarez. Simeone furioso - L’atteso match tra Atletico Madrid e Botafogo si accende nel cuore della terza giornata del Gruppo B del Mondiale per Club FIFA.

Atletico Madrid-Botafogo LIVE alle 21; Atletico Madrid-Botafogo LIVE 0-0: Oblak salva su Savarino; Mondiale per Club 2025: tutti i gironi e il programma completo | Date, orari e dove vedere in tv.

Atletico Madrid-Botafogo LIVE 0-0 al 45': negato un rigore ad Alvarez. Simeone furioso - Botafogo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. msn.com scrive

Atletico Madrid-Botafogo: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per il Mondiale per Club ... Segnala calciomagazine.net