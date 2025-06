Atletico Ascoli scalda i motori | Ci servono 5 o 6 innesti di peso

L’Atletico Ascoli si prepara a scalare nuove vette, puntando su 5 o 6 innesti di peso per rafforzare la rosa. Ieri al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta, staff e dirigenza hanno dato il via alla stagione con il Memorial ‘Peppe Ciotti’, un’occasione speciale per scoprire i talenti emergenti e celebrare il compleanno del vice presidente Antonio Giordani. È il momento di sognare in grande: il futuro è già alle porte.

La dirigenza e lo staff tecnico dell' Atletico Ascoli si sono ritrovati ieri al campo 'Di Ridolfi' di Venarotta dove in collaborazione con la società sportiva venarottese ha organizzato il Memorial 'Peppe Ciotti'. Un torneo riservato alla categoria Pulcini Misti ovvero ai nati nel 2014 e 2015. Una bella occasione per vedere all'opera i campioncini del futuro, ma anche per festeggiare il compleanno del vice presidente Antonio Giordani, figlio del patron Graziano. Ma la giornata vissuta insieme tra dirigenti e tecnici con Mister Simone Seccardini nel doppio ruolo di allenatore e responsabile del settore giovanile, è servita anche per fare il punto della situazione sulle prossime mosse di mercato.

