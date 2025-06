Atletica quarto posto per la sezione Unvs di Forlì ai Campionati italiani master

Lo scorso fine settimana, l'emozione e la spirito di competizione hanno riempito lo stadio Santamonica di Misano, dove i campionati italiani master hanno visto protagonisti atleti di grande talento. La sezione Unvs di Forlì "A. Casadei" si è distinta con un brillante quarto posto, dimostrando che l’età è solo un numero e che la passione per l’atletica non conosce limiti. Un risultato che rende orgogliosi tutta la comunità sportiva e invita a sognare sempre più in grande.

Lo stadio Santamonica di Misano ha ospitato lo scorso fine settimana i trentesimi Campionati italiani di atletica leggera master, riservati agli iscritti dell'associazione Unione nazionale veterani dello sport, organizzati dalla sezione di Forlì "A. Casadei" dell'Unvs. Alle gare hanno preso parte.

