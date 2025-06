Atletica pioggia di record ai Campionati italiani master a Misano E c' è anche un primato europeo

Un vero trionfo di passione e talento, i Campionati italiani master di atletica a Misano hanno regalato emozioni straordinarie sotto una pioggia di record, tra cui un primato europeo. Oltre 1500 atleti si sono sfidati in tre giorni intensi, trasformando lo stadio Santamonica in un palcoscenico di eccellenza. La manifestazione si è conclusa con un risultato memorabile, sottolineando ancora una volta che lo spirito sportivo non conosce età e può superare ogni limite.

Si sono conclusi domenica i Campionati italiani master di atletica 2025, tre intense giornate di sport che hanno animato la città di Misano Adriatico e lo stadio Santamonica, trasformato per l'occasione in un palcoscenico d'eccellenza per l'atletica leggera. Da venerdì a domenica oltre 1500.

