Atletica Macerata terza Le Vandi sugli allori

Giugno ha regalato all’atletica marchigiana un grande prestigio, con Macerata protagonista sui campi nazionali. La squadra femminile dell’Atletica Avis Macerata ha conquistato il terzo posto alla finale Bronzo di La Spezia, assicurandosi un posto nella finale Argento della prossima stagione. Un risultato che testimonia talento, determinazione e un’organizzazione impeccabile, mentre la crescita continua a segnare il cammino di questa storica realtà atletica.

Un giugno con l’atletica marchigiana protagonista nei campionati italiani di società assoluti: una splendida vittoria, tre brillanti promozioni e un ruolo di primo piano anche a livello organizzativo. Il risultato di maggiore prestigio arriva dalla finale Bronzo di La Spezia dove la squadra femminile dell’ Atletica Avis Macerata si piazza al terzo posto e conquista l’ammissione alla finale Argento della prossima stagione, la seconda per importanza nel panorama nazionale. Nella finale B di Ancona festeggiano le donne del Team Atletica Marche, protagoniste di un successo che riempie di soddisfazione il club nato dalla sinergia tra Atletica Sangiorgese, Atletica Osimo e Sacen Corridonia, oltre a valere il salto nella categoria superiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletica Macerata terza. Le Vandi sugli allori

