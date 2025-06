Atletica leggera | il Gp Santi con le sue Ragazze alla finale regionale dei campionati per società

L'entusiasmo e la determinazione delle giovani atlete del Gp Santi Nuova Olonio hanno portato le ragazze alla finale regionale dei campionati per società, un risultato che equivale a un podio! Con il talento di Noemi, Amira, Ludovica, Melani, Soraya, Maria, Clara, Janna e Layla, e il sostegno di allenatori appassionati come Ilario Tosarini e Antonio Giglio, la squadra dimostra ancora una volta che il duro lavoro ripaga. La passione per l’atletica continua a far sognare, e questa qualificazione è solo l’inizio di nuove

Una qualificazione che vale un podio. Questo il risultato ottenuto dal Gp Santi Nuova Olonio nella categoria Ragazze grazie all’impegno delle giovani atlete Noemi, Amira, Ludovica, Melani, Soraya, Maria, Clara, Janna, Layla e alla passione degli allenatori Ilario Tosarini, Antonio Giglio ed. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Atletica leggera: il Gp Santi con le sue Ragazze alla finale regionale dei campionati per società

In questa notizia si parla di: ragazze - atletica - santi - finale

Santi Giménez è uguale a Morata e stringe Jovic per la finale di “Coppa”: “È diverso” - Santi Giménez si distingue da Morata e Jovic, stringendo la finale di Coppa con determinazione. Arrivato a Milano a febbraio sotto il progetto “Piano di firma delle stelle”, Giménez si affaccia alla Serie A con entusiasmo, differenziandosi da altri trasferimenti come quelli di Félix e Walker.

Jasmine Paolini esce di scena agli ottavi di finale del WTA 500 di Berlino: Ons Jabeur si aggiudica il match per 6-1, 6-3. Vai su Facebook

GP Santi: le ragazze alla finale regionale dei Campionati di società in pista; Piacenza da urlo al Trofeo dei Territori: vincono gli uomini, seconde le donne; Corsa campestre: alla Cinque Mulini brillano due giovani e un Master della provincia di Sondrio.

Atletica, le finali scudetto a Sanpolino: Brescia avanti tra le ragazze, sensazionale record sui 100 di Kelly Doualla - Grande attesa per i pesisti e per il camuno Pernici, le ragazze dell'Atletica Brescia in testa con 10 punti di vantaggio per confermarsi t ... Come scrive brescia.corriere.it

Atletica Arcs Cus Perugia: record nella staffetta 4x400 ai Campionati Regionali - Le ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia alla ribalta al Santa Giuliana di Perugia nelle ... Segnala msn.com