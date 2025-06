Atletica Italia | si fa dura per il bis in Coppa Europa Fioccano i forfait | niente Diaz in forse Sibilio

Se l’Italia sperava di confermarsi protagonista nell’atletica europea, la strada si fa in salita. A pochi giorni dai Campionati Europei a squadre di Madrid, i forfait di Roberta Bruni e Andy Diaz complicano il cammino azzurro, lasciando incerto anche il futuro di Sibilio. Un colpo duro che mette a dura prova le ambizioni di un team intenzionato a difendere il titolo, ma pronto a lottare fino all’ultimo per onorare i colori italiani.

Brutte notizie per i colori azzurri a ridosso dei Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, in programma a Madrid da giovedì 26 a domenica 29 giugno. L’Italia, a caccia del secondo titolo consecutivo nell’ex Coppa Europa, deve infatti purtroppo fare i conti con un paio di forfait e con un altro atleta in bilico che rischia di dover rinunciare alla trasferta spagnola. Le due assenze ufficiali sono quelle di Roberta Bruni e Andy Diaz, entrambi alle prese con problemi fisici. La primatista nazionale di salto con l’asta è caduta venerdì sera in Diamond League a Parigi riportando una micro-frattura della terza vertebra sacrale, quindi verrà sostituita a Madrid dalla sesta classificata delle Olimpiadi di Parigi 2024 Elisa Molinarolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Italia: si fa dura per il bis in Coppa Europa. Fioccano i forfait: niente Diaz, in forse Sibilio

In questa notizia si parla di: atletica - italia - coppa - europa

Atletica, i convocati dell’Italia per la Coppa Europa dei 10.000 metri. Chiappinelli guida gli azzurri - Antonio La Torre, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha ufficializzato i convocati per la Coppa Europa dei 10.

**Luca Ursano** rientra ufficialmente nell’atletica che conta. Ieri a Pacé, in Francia, alla 27ª edizione della Coppa Europa dei 10.000 metri, il top runner calabrese ci mette il cuore e forse anche qualcosa in più. In una serata tutt’altro che facile, caratterizzata da Vai su Facebook

Mei: “Golden Gala straordinario, fiero dei ragazzi” Intervista al presidente FIDAL Stefano Mei su Rai Radio 1 dopo la serata dell'Olimpico: “Manifestazione tra le più apprezzate della Diamond League. Battocletti, che continuità. Adesso la Coppa Europa” #atl Vai su X

Madrid: 51 azzurri per gli Europei a squadre; Coppa Europa, 51 azzurri per difendere il titolo: i convocati dell'Italia a Madrid; Coppa Europa 2025, l’Italia dell’Atletica dei successi in gara: 51 Azzurri convocati.

Coppa Europa, 51 azzurri per difendere il titolo: i convocati dell'Italia a Madrid - Il dt Antonio La Torre ha diramato l'elenco dei 51 atleti convocati alla "Coppa Europa" in programma a Madrid dal 26 al 29 giugno. Riporta eurosport.it

Europei a squadre in diretta su RaiSport - Da giovedì 26 a domenica 29 giugno si potranno seguire in chiaro tutte le emozioni della manifestazione che mette in palio la ... Secondo fidal.it