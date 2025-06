Atletica Duplantis e Bol le stelle del Meeting di Ostrava Fabbri e Weir guidano il gruppo azzurro

L’attenzione dell’atletica internazionale si concentra a Ostrava, dove il Golden Spike celebra la sua 64ª edizione, ultima tappa del Continental Tour 2025 prima degli Europei di Madrid. Tra stelle come Duplantis e Bol, gli azzurri si preparano a dare il massimo: otto atleti italiani, con Leonardo Fabbri in prima fila, pronti a mettere in mostra talento e determinazione. L’appuntamento è imperdibile: l’Italia si schiera compatta per conquistare nuovi traguardi, sostenuta dall’entusiasmo di un pubblico appassionato.

Saranno otto gli italiani impegnati nella 64ma edizione del Golden Spike di Ostrava, nona tappa Gold stagionale del Continental Tour 2025 di atletica. La località ceca si appresta ad ospitare dunque l'ultimo meeting internazionale di alto livello prima degli imminenti Europei a squadre di Madrid, in programma da giovedì 26 a domenica 29 giugno. Italia che si affida soprattutto a Leonardo Fabbri (primatista mondiale del 2025 con i 22.31 metri di Lucca) e Zane Weir, entrambi candidati alla vittoria nel getto del peso trovando come avversari principali gli americani Jordan Geist e Josh Awotunde oltre al padrone di casa Tomas Stanek, il polacco Konrad Bukowiecki e lo svedese Wictor Peteon.

