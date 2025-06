Atletica campionati regionali | risultati oltre le aspettative per l' Edera

L’atletica regionale si accende di entusiasmo con i Campionati Allievi di Imola, un appuntamento cruciale prima dei Nazionali a Rieti. L’Edera Atletica ha brillato, superando ogni previsione: due titoli conquistati e prestazioni da applausi. Tra le star, Pietro Giuliani nel salto si è distinto, confermando il talento e la determinazione della squadra. Un risultato che fa ben sperare per il futuro e rafforza la volontà di continuare a crescere.

Si sono disputati a Imola nel fine settimana i campionati regionali Allievi, ultima tappa prima dei campionati italiani, che si svolgeranno a Rieti il 28 e 29 giugno. Risultati superiori alle aspettative per l'Edera Atletica, che ha conquistato due titoli: la vittoria di Pietro Giuliani nel salto.

