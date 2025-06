Atina in Jazz summer edition

Atina Jazz Summer Edition torna con gli attesissimi Aperitivi in Jazz, momenti magici di musica dal vivo che rendono indimenticabili le sere estive. In location intime e suggestive, questi appuntamenti sono l’occasione perfetta per lasciarsi coinvolgere dalla magia del jazz, tra armonie avvolgenti e atmosfere uniche. Non perdere l’opportunità di vivere il ritmo e l’emozione di questa 39ª edizione, dove ogni nota racconta una storia...

Tornano gli attesissimi Aperitivi in Jazz, appuntamenti live che da anni arricchiscono il cartellone dell'Atina Jazz Festival, giunto alla sua 39ª edizione. Una rassegna di concerti in luoghi intimi e suggestivi, pensata per avvicinare tutti – appassionati e curiosi – alla magia del jazz.

