L'Athletic Bastia si immerge in un’avventura indimenticabile a Malaga, tra divertimento e unione di squadra. Nonostante le sfide come rimborsi zero e qualche infortunio, il presidente Natalini ha deciso di regalare ai suoi ragazzi quattro giorni di relax e spensieratezza a Torremolinos. Una vacanza non solo di mare, ma anche di crescita e solidarietà, perché come si dice: ogni promessa è debito e la filosofia non si cambia. Questa è la soddisfazione più grande...

Ogni promessa è debito e la filosofia non si cambia. Tutti bastioli in rosa e rimborsi zero per l’Athletic Bastia ma la vacanza al mare non manca mai. E che vacanza. Sì, perché il presidente Giancarlo Natalini ha voluto regalare ai suoi ragazzi quattro giorni a Malaga. Trasferta di gruppo a Torremolinos e tutti hanno risposto alla convocazione. Anche gli infortunati e quelli non proprio al top della forma. "Questa è la soddisfazione più grande per la nostra società – sottolinea Giancarlo Natalini –. Lo spirito dell’Athletic è proprio questo. Divertirsi in campo ma anche e soprattutto fuori dal campo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Athletic Bastia, “trasferta“ a Malaga: "Ci divertiamo in campo e fuori"

