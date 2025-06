Atalanta e Gasp che intrecci di mercato | da Kossounou nerazzurro agli obiettivi Paixão e O’Reiley

L’intricata danza di mercato tra Atalanta e Gasperini continua a tenere banco: dopo aver conquistato Kossounou, nerazzurri e l’allenatore ex-Gasperini si preparano a sfide ancora più avvincenti. Con obiettivi come Paixão e O’Reiley sulla lista, il 1° settembre potrebbe portare sorprese spettacolari. La sessione di calciomercato si prospetta infuocata, e il futuro della Dea si gioca tra strategie e desideri di conquista. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa appassionante vicenda

Il primo round è andato all’Atalanta con il riscatto di Odilon Kossounou, ma da qui alla fine del calciomercato, in calendario il prossimo 1 settembre, la sensazione è che la società nerazzurra si troverà spesso sulla propria strada la concorrenza dell’ex Gian Piero Gasperini. Sul centrale ivoriano classe 2001, 23 presenze lo scorso anno, l’Atalanta ha chiuso la porta esercitando il diritto di riscatto previsto nel contratto di prestito siglato lo scorso anno con il Bayer Leverkusen: tempismo perfetto per non rischiare di vederselo soffiare dal neo tecnico della Roma, che lo aveva inserito nella lista dei desideri per iniziare a plasmare la rosa giallorossa in base alle proprie esigenze. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta e Gasp, che intrecci di mercato: da Kossounou nerazzurro agli obiettivi Paixão e O’Reiley

In questa notizia si parla di: atalanta - kossounou - gasp - intrecci

Atalanta, Gasp col dilemma difesa contro la Roma: Ruggeri favorito, jolly de Roon - Il calciatore si prepara per una sfida cruciale contro la Roma, in programma lunedì 12 maggio al Gewiss Stadium alle 20:45.

Atalanta e Gasp, che intrecci di mercato: da Kossounou nerazzurro agli obiettivi Paixão e O’Reiley.

Atalanta, infortunio Kossounou: ennesimo problema per Gasperini - Pomeriggio perfetto quello dei bergamaschi (nessun problema contro ... Riporta msn.com

Atalanta, idea Samardzic e Ruggeri col Bologna. Gasp ritrova Kossounou - tornano Kossounou, dopo tre mesi di stop per la lesione muscolo tendinea all’adduttore, e Toloi reduce dalla pubalgia. Secondo ecodibergamo.it