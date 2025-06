At Bibbiena di nuovo in serie B2

Arezzo, 23 giugno 2025 – L’AT Bibbiena conquista nuovamente la serie B2, scrivendo un’altra entusiasmante pagina della sua storia. Dopo una battaglia mozzafiato contro il Circolo tennis La Vela di Messina, conclusasi con un sofferto 4-3 e un incredibile super tie-break, i bibbienesi dimostrano ancora una volta il loro spirito di squadra e determinazione. Dopo il pareggio della scorsa settimana in terra di…

Arezzo, 23 giugno 2025 – L’AT Bibbiena torna in B2 battendo ieri il Circolo tennis La Vela di Messina. Il circolo bibbienese nella giornata di ieri ha battuto i siciliani per 4 a 3, dopo un infinito doppio di spareggio che si è concluso al super tie-break del terzo set con il punteggio di 12 a 10 in favore della squadra locale, capitanata dal Maestro Catalin Iftimie. Dopo il pareggio di 3 incontri pari ottenuto la scorsa settimana in terra di Sicilia, ieri si è tenuta la gara di ritorno della finale play off per accedere al campionato nazionale a squadre di B2. La giornata non era iniziata nel migliore dei modi, a causa dell'infortunio alla caviglia del romano Alessandro Cortegiani, che lo ha visto costretto al ritiro ed impossibilitato a giocare le gare di doppio seguenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - At Bibbiena di nuovo in serie B2

