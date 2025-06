Assunzioni a tempo indeterminato 2025 26 | docente già di ruolo può accettare nuova nomina

Se sei un docente già di ruolo e ti interessa ampliare le tue opportunità professionali, sappi che nel 2025/26 puoi accettare una nuova assunzione a tempo indeterminato proveniente da una diversa procedura di selezione. Questa possibilità offre maggiore flessibilità e sicurezza, aprendo nuove strade per il tuo sviluppo di carriera. Scopri di più su come funzionano queste procedure e come poter cogliere al meglio questa occasione.

Il docente già di ruolo può accettare un'eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato da una diversa procedura di assunzione (ossia da altra GM in cui risulta incluso). L'articolo Assunzioni a tempo indeterminato 202526: docente già di ruolo può accettare nuova nomina . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: tempo - indeterminato - docente - ruolo

Da chi sono composte le delegazioni di Russia e Ucraina e perché Mosca ha bisogno di tempo: il ruolo di Trump e della Siria - Le delegazioni di Russia e Ucraina si sono riunite a Istanbul per i primi colloqui di pace diretti dal 2022, ma senza i capi di Stato, Putin e Zelensky, il futuro appare incerto.

Assunzioni a tempo indeterminato 2025/26: docente già di ruolo può accettare nuova nomina; MAECI, bando di selezione per DSGA e docenti fuori ruolo: scade il 21 luglio; Cancellazione dalle GAE e dalle GM dei concorsi dei docenti assunti a tempo indeterminato o rinunciatari alle nomine in ruolo.

Docente a tempo indeterminato può accettare supplenza in altra provincia da GPS ma prima deve aver concluso anno di prova, anche dopo passaggio di ruolo - Il docente già a tempo indeterminato, che deve svolgere l’anno di prova a seguito di passaggio di ruolo, può accettare supplenze? Scrive orizzontescuola.it

Concorso straordinario bis, docente a tempo indeterminato può mantenere ruolo a determinate condizioni. Ecco quali - agli eventuali docenti già di ruolo di mantenerlo, svolgere l’anno a tempo determinato e infine accettare la nuova assunzione a tempo indeterminato dalla procedura straordinaria in questione. Come scrive orizzontescuola.it