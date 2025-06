Assolta perché incapace di intendere e volere quando uccise il marito resterà almeno 9 anni in una struttura psichiatrica

In un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica, Caryl Menghetti viene assolta per incapacità di intendere e volere nell’uccisione del marito. La sentenza della Corte d’Assise di Bergamo stabilisce che dovrà trascorrere almeno 9 anni in una Rems, evidenziando le delicate sfumature tra diritto e salute mentale. Ma cosa si cela dietro questa decisione? Scopriamolo insieme.

Assolta perché "totalmente incapace di intendere e volere al momento dei fatti", Caryl Menghetti dovrà restare "minimo 9 anni" in una Rems, una struttura sanitaria per malati psichiatrici che hanno commesso reati e che sono stati dichiarati socialmente pericolosi. Questo il verdetto emesso lunedì mattina, 23 giugno, dai giudici della Corte d'Assise di Bergamo, un anno e sei mesi dopo quel terribile 26 gennaio 2024, quando la donna presente in aula uccise con 25 coltellate il marito Diego Rota nella loro villetta a Martinengo. Il pm Laura Cocucci (che aveva chiesto 10 anni da scontare nella Rems) ha ripercorso quanto successo quel giorno.

