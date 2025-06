Assolta perché incapace | Caryl Menghetti uccise il marito l’ossessione e i timori per la figlia

Caryl Menghetti, la donna che ha tragicamente ucciso il marito durante un raptus emotivo, è stata assolta per incapacità di intendere e di volere. La decisione della Corte d’Assise di Bergamo evidenzia le profonde complicazioni psicologiche affrontate dalla donna, che dovrà comunque trascorrere almeno nove anni nelle Rems. Un caso che apre una riflessione sulla fragilità mentale e sui limiti comprensivi della legge in situazioni di grave emergenza emotiva.

Caryl Menghetti assolta per incapacità: dovrà restare almeno nove anni in Rems. È stata assolta per totale incapacità di intendere e di volere Caryl Menghetti, la 47enne di Martinengo (Bergamo) che la notte tra il 25 e il 26 gennaio 2024 ha ucciso a coltellate il marito Diego Rota, 56 anni, mentre dormiva accanto a lei nel loro letto. La Corte d’Assise di Bergamo ha riconosciuto l’infermità mentale della donna al momento dell’omicidio, disponendo però per lei una misura di sicurezza: un periodo minimo di nove anni in una Rems, una struttura psichiatrica per autori di reati affetti da disturbi mentali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Assolta perché incapace: Caryl Menghetti uccise il marito, l’ossessione e i timori per la figlia

