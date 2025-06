Assoesercenti chiede al Mimit una proroga all’obbligo per la comunicazione del domicilio digitale

Assoesercenti si fa avanti con il MIMIT, chiedendo una proroga per l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori. La richiesta, inoltrata ufficialmente, mira a garantire alle imprese più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2025. Una mossa strategica che potrebbe alleggerire il cammino delle aziende in un contesto di continua evoluzione normativa. Resta da vedere se questa proposta otterrà l’approvazione sperata.

Assoesercenti ha inoltrato al ministero delle Imprese e del Made in Italy una formale richiesta di proroga della scadenza prevista il 30 giugno 2025 per l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (pec) degli amministratori delle società, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Assoesercenti chiede al Mimit una proroga all’obbligo per la comunicazione del domicilio digitale

