Assessore Mazzoleni ultimatum del Movimento Cinque Stelle | Chiarezza sul rapporto con Go Fit o denuncia all’Anac

L'ultimatum del Movimento 5 Stelle all'assessore Mazzoleni apre un nuovo capitolo di interrogativi e tensioni. La richiesta di chiarezza sul rapporto con Go Fit o, in alternativa, una denuncia all'ANAC si prospetta come un bivio decisivo per la trasparenza e l'integritĂ della gestione urbanistica locale. La questione, fortemente dibattuta, mette in discussione credibilitĂ e ruolo pubblico, lasciando il futuro politico dell'assessore appeso a un filo.

Il Movimento 5 Stelle, nella primavera ormai scorsa, aveva giĂ dichiarato battaglia all'assessore all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni, chiedendone le dimissioni quando l'architetto risultò indagato, per la quarta volta, in procedimenti giudiziari a Milano, tuttora in corso. Oggi, tramite il suo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Assessore Mazzoleni, ultimatum del Movimento Cinque Stelle: “Chiarezza sul rapporto con Go Fit o denuncia all’Anac”

Nei giorni scorsi, alcuni organi di stampa nazionale hanno riportato che lo studio dell’architetto Paolo Mazzoleni avrebbe un rapporto professionale in corso con GO Fit, che – secondo quanto pubblicato – non si sarebbe mai interrotto nemmeno dopo il suo ing Vai su Facebook

