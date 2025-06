Assegno unico | Isee entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati 2025

Se non aggiorni la DSU entro il 30 giugno, rischi di perdere arretrati e aumentare il rischio di decurtazioni sull’Assegno Unico. È fondamentale agire subito per assicurarti l’importo corretto, comprensivo di eventuali maggiorazioni, specialmente quest’anno con le novità sui buoni fruttiferi e BTP esclusi dal calcolo ISEE fino a 50mila euro. Non lasciare che il tempo scada: metti in regola la tua situazione e garantisci i diritti della tua famiglia.

Chi riceve l’ importo minimo dell’Assegno unico, per mancato aggiornamento DSU, ha pochi giorni per mettersi in regola e ricevere i giusti importi, completi di arretrati ed eventuali maggiorazioni. A maggior ragione quest’anno con la nuova DSU aggiornata alle novità dei buoni fruttiferi e BTP fuori dal calcolo ISEE fino a 50mila euro. Scatta infatti la decurtazione delle somme AUU per tutti gli attuali beneficiari che non hanno presentato l’Isee aggiornato. Questo perché chi ha fatto domanda nel 2024, si vede accreditato l’assegno automaticamente anche quest’anno. Resta tuttavia l’obbligo di presentare una DSU aggiornata ogni anno per avere un’attestazione ISEE valida. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Assegno unico: Isee entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati 2025

