Assegno unico | il calendario dei pagamenti di giugno 2025

Roma, 23 giugno 2025 – Sono oltre 6 milioni le famiglie che riceveranno in questi giorni l'assegno unico universale di giugno 2025. Quest'anno l' importo medio a figlio, secondo i dati di Inps calcolati ad aprile scorso, è di 167 euro, comprese le maggiorazioni. A chi già riceve l'assegno e non ha presentato aggiornamenti a causa di variazioni, l'assegno unico relativo al mese di giugno 2025 sarà accreditato a partire da venerdì 20, quindi in molti casi l'importo sarà visibile sui conti correnti da oggi lunedì 23 giugno. Chi invece ha fatto domanda dal 1 giugno 2025 per ricevere l'assegno unico, riceverà la prima rata nell'ultima settimana del mese di luglio.