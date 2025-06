Assegno Unico conto alla rovescia per l'Isee | come aggiornarlo entro il 30 giugno per gli arretrati

Se vuoi assicurarti gli arretrati dell’assegno unico e aggiornare l’ISEE 2025, non perdere tempo! La scadenza del 30 giugno è ormai alle porte, e presentare la DSU corretta è fondamentale per evitare di perdere benefici importanti. La recente esclusione dei titoli di Stato dal patrimonio ha influenzato i calcoli, ma l’impatto è stato minore del previsto. Scopri come procedere e massimizzare il tuo sostegno familiare.

