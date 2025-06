Assegno unico a giugno la scadenza Isee per gli arretrati

Se non aggiorni o presenti l’ISEE 2025 entro il 30 giugno, potresti perdere gli arretrati dell’Assegno unico universale a partire da marzo. La scadenza è cruciale per tutte le famiglie che non hanno ancora inviato la Dichiarazione sostitutiva unica aggiornata. Ricorda: senza questo requisito, l’Inps continuerà a versare solo l’importo minimo di 57,5 euro al mese per figlio, anche in...

Chi non presenta o aggiorna l’Isee 2025 entro il 30 giugno rischia di perdere gli arretrati dell’Assegno unico universale a partire dalla mensilità di marzo. Il termine, indicato dalla normativa che regola la misura, interessa tutte le famiglie che non hanno ancora inviato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) aggiornata. Senza questo passaggio, l’Inps continua a versare solo l’ importo minimo di 57,5 euro mensili per figlio, anche in presenza di redditi molto bassi. L’assegno continua a essere erogato automaticamente senza la necessità di una nuova domanda ogni anno, ma il ricalcolo dell’importo avviene esclusivamente sulla base dell’Isee aggiornato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assegno unico, a giugno la scadenza Isee per gli arretrati

In questa notizia si parla di: assegno - unico - giugno - isee

Assegno Unico giugno 2025: date dei pagamenti, novità su importi, ISEE e arretrati - Giugno 2025 si preannuncia cruciale per le famiglie: l'Assegno Unico, fondamentale per il sostegno ai figli a carico, arriva con qualche giorno di ritardo.

Isee da fare (o rifare) entro giugno per gli arretrati dell’assegno unico - Il 30 giugno è l’ultima scadenza per chiedere o aggiornare l’Isee 2025 senza perdere gli arretrati dell’assegno unico universale per i figli. I genitori con figli under 21 (o disabili senza limiti Vai su Facebook

#Assegnounico, ecco quando arrivano i pagamenti del mese di giugno. Chi ha dimenticato la domanda (o l'aggiornamento dell'#Isee) deve affrettarsi: tra pochi giorni non sarà più possibile ottenere gli arretrati. #assegno #famiglie #figli - X Vai su X

Isee da fare (o rifare) entro giugno per gli arretrati dell’assegno unico; Assegno unico a giugno 2025: quando arrivano i soldi e chi può avere gli arretrati; Assegno Unico, conto alla rovescia per l'Isee: come aggiornarlo entro il 30 giugno per gli arretrati.

Assegno Unico, conto alla rovescia per l’Isee: come aggiornarlo entro il 30 giugno per gli arretrati - Il 30 giugno è l'ultima scadenza utile per presentare l’Isee 2025 e ottenere gli arretrati dell’assegno unico universale ... Scrive fanpage.it

Assegno unico, a giugno la scadenza Isee per gli arretrati - Isee 2025, scadenza al 30 giugno per non perdere gli arretrati dell’assegno unico da marzo. Secondo quifinanza.it