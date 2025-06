Asse Milan-Arsenal bollente non solo Zinchenko | Napoli beffato

situazione si fa sempre più calda in vista del mercato estivo. Con il Milan deciso a rinforzare la rosa per competere ai massimi livelli, l'interesse verso questi talenti di altissimo livello potrebbe rivoluzionare gli equilibri di Serie A. La prossima finestra di calciomercato promette sorprese e colpi di scena che manterranno gli appassionati con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto.

Aleksandr Zinchenko non sarebbe l’unico giocatore dell’Arsenal finito nel mirino del Milan per questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Igli Tare avrebbe chiesto informazioni anche per un altro campione della formazione di Mikel Arteta, obiettivo fra le altre cose anche dei campioni d’Italia del Napoli. Nulla è ancora scritto, le parti hanno avuto fino a questo momento dei meri contatti esplorativi, ma la persuasione del dirigente rossonero ha fatto sì che la strada intrapresa abbia come meta finale la città di Milano e non Napoli, con Antonio Conte che potrebbe non essere felice di questa cosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it