Assalto nella notte esplode il self service del distributore

Un vero e proprio assalto nella notte ha scosso il distributore Tamoil di via dei Colli ad Abano Terme, segnando il ritorno dei ladri specializzati nelle esplosioni delle colonnine self service. Dopo mesi di silenzio, i malviventi hanno messo a segno un colpo studiato nei minimi dettagli, lasciando dietro di sé danni ingenti e un'intera comunità preoccupata. Un episodio che solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza delle aree di servizio e la lotta contro questi attacchi.

Dopo mesi di "silenzio" sono tornati in azione i ladri specializzati nel far saltare le colonnine self service delle aree di servizio. Nella notte tra il 22 e il 23 giugno i malviventi si sono concentrati sul distributore Tamoil di via dei Colli ad Abano Terme. E' stato un colpo ben organizzato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Assalto nella notte, esplode il self service del distributore

