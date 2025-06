Assaltano la trattoria Nennella per rubare l' incasso | in due davanti al giudice

Una notte di tensione e paura nella celebre Trattoria Nennella di Napoli, teatro di un audace furto messo in atto da una coppia di giovani. Insieme davanti al giudice Cristina Sirabella, i due ragazzi dovranno rispondere delle accuse, mentre la comunità si chiede come si possa preservare un simbolo della tradizione partenopea da simili episodi. La giustizia è chiamata a fare luce su questa vicenda che ha scosso il cuore della città .

Furto nell’attivitĂ di ristorazione “Nennella”, in piazza della CaritĂ a Napoli. Questa è l'accusa nei confronti di una coppia di ladri composta da un 23enne di Mugnano di Napoli e un 21enne di Sant’Arpino, in provincia di Caserta. Il giudice Cristina Sirabella ha fissato l’udienza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Assaltano la trattoria "Nennella" per rubare l'incasso: in due davanti al giudice

In questa notizia si parla di: giudice - nennella - assaltano - trattoria

Colpo da 500 euro da 'Nennella', in due davanti al giudice - Un colpo da 500 euro messo a segno nell’attività di ristorazione “Nennella” in piazza della Carità a Napoli.

Assaltano la trattoria Nennella per rubare l'incasso: in due davanti al giudice.

Assaltano la trattoria "Nennella" per rubare l'incasso: in due davanti al giudice - Questa è l'accusa nei confronti di una coppia di ladri composta da un 23enne di Mugnano di Napoli e un 21enne di ... Si legge su napolitoday.it

Napoli, la trattoria Nennella chiusa per una settimana - La trattoria Nennella aperta dal 1949 e in Piazza Carità 22 resta chiusa per ferie dal 17 a 24 febbraio. Secondo msn.com