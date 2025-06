Assagenti compie 80 anni | Fare squadra è fondamentale

Da mare e terra nasce la forza di Assagenti, che in 80 anni ha saputo unire passato e futuro, ricostruendo porti e relazioni vitali per l’economia del mare. Fondamentale nel tessere legami tra agenti e mediatori marittimi, questa associazione genovese celebra un traguardo storico, testimoniando il suo ruolo strategico nello sviluppo marittimo italiano. Con passione e dedizione, Assagenti continua a fare squadra, perché il mare non si ferma mai...

MARE E TERRA sono due elementi che dialogano fra di loro, proprio come passato e futuro. All’insegna di tutto ciò l’Associazione genovese degli agenti e mediatori marittimi ha festeggiato i suoi primi 80 anni. Fondata nel 1945, Assagenti, da allora non ha solo ricostruito i porti, distrutti dalle bombe, ma anche molte relazioni fondamentali per l’economia del mare. La logica era, nel 1945 – come ricorda il presidente Gianluca Croce, eletto lo scorso anno – quella del fare. La stessa idea orienta oggi la governance dell’associazione, frutto di una capacità di adattarsi ai tempi e ai cambiamenti del mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assagenti compie 80 anni: "Fare squadra è fondamentale"

La proposta lanciata dal presidente Croce nel corso dell’assemblea dell’associazione, che compie 80 anni di vita Vai su Facebook

