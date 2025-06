Asmiu e i dubbi su una fornitura | Le norme vigenti sempre rispettate

Asmiu si trova al centro di un delicato scrutinio pubblico, tra dubbi sulla trasparenza delle forniture e legami familiari che sollevano interrogativi. La vicenda coinvolge l’amministratore unico e un socio di una ditta fornitrice, con l’associazione “Massa Città Nuova” che ha portato le preoccupazioni alla Procura e ad altre autorità di vigilanza. L’amministratore delegato, l’avvocato Sabrina Boghetti, rassicura: la normativa è sempre rispettata e tutto avviene nel rispetto delle regole.

C'è la parentela tra l'amministratore unico di Asmiu e uno dei soci di un'azienda fornitrice della società partecipata dal Comune di Massa. Legame su cui ha manifestato dubbi il presidente Presidente dell' associazione "Massa Città Nuova" in un esposto alla Procura, Corte dei Conti, Guardia di Finanza e Autorità Nazionale Anticorruzione. Li conferma lo stesso amministratore delegato di Asmiu, l'avvocato Sabrina Boghetti, ma assicura che la partecipata "opera nel pieno rispetto delle normative vigenti con particolare attenzione ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza amministrativa ".

