Asl stabilizzazione per 121 lavoratori | Possiamo dare continuità e solidità al nostro sistema sanitario

Un passo importante per la crescita e la sicurezza del nostro sistema sanitario: grazie alla stabilizzazione di 121 lavoratori, tra personale sanitario, sociosanitario, amministrativo e tecnico, la Asl di Brindisi rafforza il suo impegno per offrire servizi di qualità e garantire un futuro stabile per tutti. Un risultato che testimonia il valore della collaborazione e della dedizione di chi lavora ogni giorno per la salute della comunità.

BRINDISI - Si è concluso oggi il percorso di stabilizzazione per 121 lavoratori che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato nella sede della Asl, in via Napoli. La stabilizzazione riguarda personale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale. Presenti alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Asl, stabilizzazione per 121 lavoratori: "Possiamo dare continuità e solidità al nostro sistema sanitario"

In questa notizia si parla di: stabilizzazione - lavoratori - sanitario - possiamo

Ugl comunicazioni, il segretario Summa: "Soddisfazione per la stabilizzazione di 44 lavoratori" - Il segretario della Ugl Comunicazioni, Giuseppe Arancio, ha espresso grande soddisfazione per la stabilizzazione di 44 lavoratori, un passo fondamentale in un periodo dove il tema dell'occupazione è cruciale.

Il presidente Giuseppe Todaro: "La stabilizzazione è un segnale forte e anche un modo per dimostrare che si crede nelle persone. Vogliamo un’azienda sempre più efficiente e capace di rispondere alle esigenze di Palermo" Vai su Facebook

Asl, stabilizzazione per 121 lavoratori: Possiamo dare continuità e solidità al nostro sistema sanitario; Turno da 12 ore, finisce al Pronto soccorso un operatore socio sanitario del Policlinico: la denuncia; Sardegna, la protesta degli OSS esclusi dalla stabilizzazione: inizia lo sciopero della fame.

Stabilizzazione dei precari, Sarritzu: «Soddisfatti, ma servono azioni immediate» - «Non possiamo più tollerare una gestione fondata sulla precarietà», ha dichiarato Sarritzu. Da unionesarda.it

Sanità, via libera a 500 stabilizzazioni - Per poter stabilizzare però i diretti interessati devono aver effettuato almeno 18 mesi di lavoro e le ... Da quotidianodipuglia.it