Asf cerca nuovi autisti | per loro anche alloggi con canoni sostenibili

Se sei alla ricerca di un’opportunità che unisca stabilità professionale e benefici abitativi, ASF Autolinee ha la risposta giusta. La storica azienda di Como apre le porte a nuovi autisti, offrendo contratti a tempo indeterminato e alloggi temporanei con canoni sostenibili. Questa iniziativa innovativa mira a valorizzare i talenti e a facilitare il trasferimento sul territorio. Il bando è aperto: scopri come unirti al nostro team e contribuire a muovere la città!

Asf Autolinee, la principale azienda del trasporto pubblico di Como e provincia, avvia una nuova selezione per autisti con contratto a tempo indeterminato e una novità importante: l’offerta di soluzioni abitative temporanee a canone calmierato per chi si trasferisce sul territorio. Il bando è. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Asf cerca nuovi autisti: per loro anche alloggi con canoni sostenibili

In questa notizia si parla di: autisti - cerca - alloggi - canoni

Il Friuli cerca autisti (anche senza patente): 70 posti disponibili - Il Friuli Venezia Giulia offre un'opportunità unica per entrare nel settore del trasporto pubblico locale: 70 posti disponibili per autisti, anche senza patente.

Asf cerca nuovi autisti: per loro anche alloggi con canoni sostenibili; Case Aler agli autisti Asf e ai sanitari: «In cambio di piccole manutenzioni»; Sos personale di guida, case per autisti Atm nell’ex deposito bus: l’azienda milanese del trasporto pubblico si prepara a vendere l’area di viale Zara.

Case a canone concordato agli autisti di bus e tram - "La Regione garantirà alloggi a canone concordato agli autisti, ai macchinisti e al personale del trasporto pubblico locale per facilitarne... Da ilgiorno.it

Regione Lombardia garantisce alloggi accessibili agli autisti ed al personale del Tpl - Regione Lombardia garantirà alloggi a canone concordato agli autisti, ai macchinisti e al personale del trasporto pubblico locale per facilitarne la permanenza in Lombardia, come già avviene per ... affaritaliani.it scrive