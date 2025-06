Ascolti tv i dati del 22 giugno 2025

I dati degli ascolti tv del 22 giugno 2025 rivelano un panorama variegato e coinvolgente. Dall’atteso match Italia agli Europei Under 21, alle storie emozionanti di programmazione serale, la serata si conferma un successo di pubblico. Scopriamo insieme quali programmi hanno conquistato il cuore degli italiani e come si sono distribuiti gli ascolti in questa notte ricca di eventi. Andiamo a scoprire i dettagli!

Bene il match dell'Italia. Nella serata di ieri, domenica 22 giugno 2025, su Rai1 Speciale TG1 – Attacco all'Iran ha coinvolto 1.396.000 spettatori pari al 9.8% di share. In onda su Canale5 La Notte nel Cuore ha ottenuto 1.781.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 il quarto di finale degli Europei Under 21 – Germania-Italia porta a casa ben 2.100.000 spettatori (14.7%). Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 992.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3, dopo Report Lab (743.000 – 5.1%) e la presentazione (927.000 – 6.1%), Report conquistano 1.082.000 spettatori pari al 7.

