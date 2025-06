Ascolti tv dal 16 al 22 giugno | isola in calo under 21 sorride

Gli ascolti tv dal 16 al 22 giugno rivelano un panorama interessante: l'Isola dei Famosi registra un calo mentre Under 21 sorride, confermando come lo sport abbia conquistato il cuore del pubblico. In questa analisi, esploreremo i trend delle principali reti e degli eventi più seguiti, offrendo una panoramica completa delle performance televisive di questa settimana. Andamento degli ascolti...

Gli ascolti televisivi della settimana compresa tra il 16 e il 22 giugno evidenziano come lo sport abbia dominato le preferenze del pubblico, con particolare attenzione alle competizioni calcistiche. In questa analisi si approfondiscono i risultati delle principali reti nazionali e degli eventi sportivi più seguiti, offrendo una panoramica dettagliata delle performance di programmi e trasmissioni durante questo periodo. andamento degli ascolti su Rai 1. prestazioni dei programmi principali. Su Rai 1, il film Un amore a 5 stelle del 16 giugno ha registrato un ottimo riscontro, coinvolgendo circa 2,7 milioni di spettatori con una quota di share pari al 18,7%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ascolti tv dal 16 al 22 giugno: isola in calo, under 21 sorride

In questa notizia si parla di: ascolti - giugno - isola - calo

Mister Movie L’Isola dei Famosi 2025: Ascolti in Calo Puntata 18 Giugno, ma la Battaglia TV Continua! - L'Isola dei Famosi 2025 sfida ancora il proprio pubblico, tra eliminazioni, scontri e un film rivale che scuote gli ascolti.

20 giugno 2025 radio g notizie Vai su Facebook

Ascolti tv, L'Isola dei Famosi arranca ma batte comunque la fiction di Rai 1. Amadeus ancora in calo sul Nove; Isola dei Famosi, ascolti in calo per il reality: chiusura anticipata?; Isola dei Famosi, nuovo flop: perché gli ascolti non salgono. Il fantasma della chiusura anticipata.

Ascolti tv domenica 22 giugno: chi ha vinto tra l’edizione straordinaria del Tg1 e La notte nel cuore - Gli ascolti tv di domenica 22 giugno, con il palinsesto televisivo stravolto dall'attacco degli Stati Uniti all'Iran ... Secondo fanpage.it

Ascolti tv: vince Lo sposo indeciso, cala ancora L'Isola dei Famosi. Sempre bene Chi l'ha visto e De Martino - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Da msn.com